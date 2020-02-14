Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз

Сам артист Энрике Иглесиас присутствовал на родах. Примечательно, что пара растит двухлетних близнецов Люси и Николаса.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Бывшая российская звезда тенниса Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас снова стали родителями. Об этом пара сообщила в своем Instagram, где так же поделилась снимками новорожденной дочки.

"Мое солнышко 1.30.2020", - написали они в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:27 PST

Для 38-летней мамы и 44-летнего отца это уже третий ребенок: пара растит двухлетних близнецов Люси и Николаса.

Сам артист Энрике Иглесиас присутствовал на родах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) 13 Фев 2020 в 10:42 PST

Напомним, Анна и Энрике вместе около 18 лет. Их роман начался после знакомства на съемках клипа артиста в 2002 году.