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Энрике Иглесиас

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз

© AFP 2018 / Mike Coppola
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200214/13465975/Anna-Kurnikova-i-Enrike-Iglesias-stali-roditelyami-v-tretiy-raz.html

Сам артист Энрике Иглесиас присутствовал на родах. Примечательно, что пара растит двухлетних близнецов Люси и Николаса.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Бывшая российская звезда тенниса Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас снова стали родителями. Об этом пара сообщила в своем Instagram, где так же поделилась снимками новорожденной дочки.

"Мое солнышко 1.30.2020", - написали они в соцсети.

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Для 38-летней мамы и 44-летнего отца это уже третий ребенок: пара растит двухлетних близнецов Люси и Николаса.

Сам артист Энрике Иглесиас присутствовал на родах.

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Публикация от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Напомним, Анна и Энрике вместе около 18 лет. Их роман начался после знакомства на съемках клипа артиста в 2002 году.

Теги:
шоу-бизнес, родители, дети, звезды, знаменитости



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