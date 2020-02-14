Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Бывшая российская звезда тенниса Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас снова стали родителями. Об этом пара сообщила в своем Instagram, где так же поделилась снимками новорожденной дочки.
"Мое солнышко 1.30.2020", - написали они в соцсети.
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Для 38-летней мамы и 44-летнего отца это уже третий ребенок: пара растит двухлетних близнецов Люси и Николаса.
Сам артист Энрике Иглесиас присутствовал на родах.
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Напомним, Анна и Энрике вместе около 18 лет. Их роман начался после знакомства на съемках клипа артиста в 2002 году.