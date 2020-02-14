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Мужчина в наручниках

В Подмосковье задержали финансиста ИГ*, собравшего более 25 млн руб - ФСБ

Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200214/13467994/V-Podmoskove-zaderzhali-finansista-IG-sobravshego-bolee-25-mln-rub---FSB.html

В одном из подмосковных городов разоблачили "благотворительную организацию", которая спорсировала деятельность террористических организаций.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В Подмосковье задержан финансист запрещенной группировки "Исламское государство" (ИГ), собравший на нужды террористов более 25 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации "Исламское государство*", - сообщили в ведомстве.

Выявлены "схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых было направлено более 25 миллионов рублей".

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму. О судьбе других участников законспирированной ячейки ничего не сообщается.

Теги:
Россия, ФСБ, финансирование, ИГ



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