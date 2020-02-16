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Украинский пассажирский самолет потерпел крушение в Иране

Украина пригрозила подать на Иран в суд за сбитый ракетой Boeing-737

Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
В мире
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Тема:
Крушение самолета в Тегеране (18)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200216/13475710/Ukraina-prigrozila-podat-na-Iran-v-sud-za-sbityy-raketoy-Boeing-737.html

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, Украина и другие страны "могут подать иск в международные суды" на Иран за атаку пассажирского самолета ракетой.

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. Страны, граждане которой погибли в результате крушения самолета Boeing-737 под Тегераном, могут подать в суд на Иран. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

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По его словам, если Иран не предпримет действия, которых от него ожидают пострадавшие государства, то они имеют полное право "задействовать международные правовые институты".

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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Пристайко отметил, что Украина не будет долго ждать — речь идет о нескольких неделях или месяцах.

Как заявил глава МИД Канады Франсуа Шампань, если Иран признал свою ответственность за сбитый пассажирский лайнер, то это подразумевает последствия.

В частности, Шампань и министры иностранных дел еще четырех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, призвали Иран срочно выплатить компенсации семьям погибших, причем эти денежные выплаты должны быть "равными для всех".

Трагедия в небе над Ираном

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
© AFP 2018 / SERGEI SUPINSKY
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По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету.

В Иране признались, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Тема:
Крушение самолета в Тегеране (18)
Теги:
крушение самолета, Иран, Украина



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