Украина пригрозила подать на Иран в суд за сбитый ракетой Boeing-737

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, Украина и другие страны "могут подать иск в международные суды" на Иран за атаку пассажирского самолета ракетой.

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. Страны, граждане которой погибли в результате крушения самолета Boeing-737 под Тегераном, могут подать в суд на Иран. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

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По его словам, если Иран не предпримет действия, которых от него ожидают пострадавшие государства, то они имеют полное право "задействовать международные правовые институты".

Пристайко отметил, что Украина не будет долго ждать — речь идет о нескольких неделях или месяцах.

Как заявил глава МИД Канады Франсуа Шампань, если Иран признал свою ответственность за сбитый пассажирский лайнер, то это подразумевает последствия.

В частности, Шампань и министры иностранных дел еще четырех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, призвали Иран срочно выплатить компенсации семьям погибших, причем эти денежные выплаты должны быть "равными для всех".

Трагедия в небе над Ираном

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января.

По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету.

В Иране признались, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.