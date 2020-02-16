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Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса - СМИ

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
В мире
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (95)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200216/13476582/Kitay-vvodit-smertnuyu-kazn-za-sokrytie-simptomov-koronavirusa---SMI.html

Гражданам КНР с температурой или кашлем также теперь запрещено путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах.

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. В Китае вводится уголовное преследование за сокрытие симптомов коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.

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Теперь человек, ставший причиной распространения инфекции и скрывший это, может быть приговорен к тюремному сроку от десяти лет вплоть пожизненного наказания. Также к нему может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь.

Помимо утаивания собственных симптомов, к уголовной ответственности могут привлечь за искажение информации о состоянии больного и сокрытие истории путешествий.

Всем гражданам Китая отныне запрещено перемещать по стране на самолетах, поездах или автобусах. Те, кто вернулся из зоны очага эпидемии, должны будут помещены в карантин на две недели дома или в медучреждении. В случае отказа гражданин понесет наказание.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 69 195 человек. Число скончавшихся - 1665, всего удалось вылечить 9419 человек.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (95)
Теги:
Эпидемия, Китай, смертная казнь, коронавирус



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