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В Казахстане отменят бумажные зачетные книжки

© Sputnik / Виталий Аньков
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200216/13477612/V-Kazakhstane-bolshe-otmenyat-bumazhnye-zachetnye-knizhki.html

Указ об упразднении зачеток для студентов, магистрантов и докторантов уже разработали в Министерстве образования и науки РК.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В высших учебных заведениях Казахстана отменят бумажные зачетные книжки. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобрнауки.

В ведомстве полагают, что данная мера поможет значительно упростить процедуру получения баллов, которые уже давно выставляются в электронном журнале.

"В казахстанских вузах история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов уже давно ведется в информационной системе в транскрипте. Транскрипт, отражающий успеваемость, выдается по запросу студента за любой период его обучения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вся система образования Казахстана постепенно переходит на цифровой формат, который, в свою очередь, позволит минимизировать бюрократию в учебных заведениях.

Теги:
Обучение, вуз, Образование, студенты, Казахстан



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