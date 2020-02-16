В Казахстане отменят бумажные зачетные книжки

Указ об упразднении зачеток для студентов, магистрантов и докторантов уже разработали в Министерстве образования и науки РК.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В высших учебных заведениях Казахстана отменят бумажные зачетные книжки. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобрнауки.

В ведомстве полагают, что данная мера поможет значительно упростить процедуру получения баллов, которые уже давно выставляются в электронном журнале.

"В казахстанских вузах история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов уже давно ведется в информационной системе в транскрипте. Транскрипт, отражающий успеваемость, выдается по запросу студента за любой период его обучения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вся система образования Казахстана постепенно переходит на цифровой формат, который, в свою очередь, позволит минимизировать бюрократию в учебных заведениях.