Врачи из Уханя показали свои лица после ношения медмасок — шокирующие фото

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 69 195 человек. Число скончавшихся - 1665, всего удалось вылечить 9419 человек.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Сети распространяются фотографии китайских врачей, которые из-за вспышки коронавируса вынуждены работать круглосуточно.

Медики постоянно находятся в специальных масках, чтобы не заразиться от пациентов. Из-за продолжительного продолжительного ношения масок на лице появляются отеки, ссадины и даже шрамы.

Images show the cuts and dents on the faces of exhausted medical teams in Wuhan who often end up falling asleep on hospital chairs and floors #Coronavirus https://t.co/i4pgHTiS9w via @MailOnline — Sophie Tanno (@tanno_s) February 5, 2020

​Как пишет The Daily Mail, большинство запечатленных на фото людей — сотрудники больницы в Ухане, который стал очагом распространения эпидемии.

Снимки вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей. Китайским врачам сочувствуют и называют их настоящими героями.