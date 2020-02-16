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Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV

Врачи из Уханя показали свои лица после ношения медмасок — шокирующие фото

REUTERS / Soe Zeya Tun
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (96)
681371
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200216/13477749/Vrachi-iz-Ukhanya-pokazali-svoi-litsa-posle-nosheniya-medmasok--shokiruyuschie-foto.html

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 69 195 человек. Число скончавшихся - 1665, всего удалось вылечить 9419 человек.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. В Сети распространяются фотографии китайских врачей, которые из-за вспышки коронавируса вынуждены работать круглосуточно.

Медики постоянно находятся в специальных масках, чтобы не заразиться от пациентов. Из-за продолжительного продолжительного ношения масок на лице появляются отеки, ссадины и даже шрамы.

​Как пишет The Daily Mail, большинство запечатленных на фото людей — сотрудники больницы в Ухане, который стал очагом распространения эпидемии.

Снимки вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей. Китайским врачам сочувствуют и называют их настоящими героями.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (96)
Теги:
Эпидемия, врачи, Китай, коронавирус



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