Украинских школьников учат биологии по компьютерной игре

До этого в учебнике по всемирной истории заметили Киану Ривза, а в учебнике по географии обнаружили карту из Skyrim.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В украинском учебнике по биологии за 11-й класс рекомендуют изучить распространение инфекции, играя в Plague Inc.

Задание следующее: школьники должны выбрать инфекцию, смоделировать распространение вируса, понаблюдать за тем, что получится, и сформулировать выводы.

Использовать компьютерную игру в практической работе рекомендуется в сборнике учебных программ для 10-11-х классов "Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности".

"Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности" Скрин из сборника учебных программ, разработанных для украинских школьников

К слову, методичка разработана при поддержке Национальной академии педагогических наук и Института педагогики.

Компьютерная игра Plague Inc. ("Чума Инкорпорейтед") в жанре "биологический симулятор" была разработана британской компанией Ndemic Creations и вышла в 2012 году.

Суть игры в следующем: нужно контролировать распространение инфекции, которую подхватил "нулевой пациент". Игрок должен заразить и убить всех людей на планете, развивая болезнь и адаптируясь к различным условиям.

Современное образование на Украине

Это не первый "креатив" украинских издателей учебной литературы.

Ранее в Сети разразились споры вокруг украинского учебника по "Всемирной истории" за 10-й класс, в котором нашли фотографию Киану Ривза: голливудского актера прифотошопили к известной черно-белой фотографии 1932 года "Обед на небоскребе".

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

Как позднее пояснил автор учебника, фотожабу с актером он оставил специально. По его словам, использование мемов и исторических анекдотов поможет привлечь внимание школьников к изучению истории.

А недавно в украинском учебнике по географии обнаружили карту из компьютерной игры Skyrim. Книга рекомендована Министерством образования Украины.