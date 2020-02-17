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Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди россиян

© REUTERS / Twitter / @DAXA_TW
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (100)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200217/13485562/Zafiksirovan-pervyy-sluchay-zarazheniya-koronavirusom-sredi-rossiyan.html

Гражданка России на данный момент находится на круизном лайнере в Японии. Девушку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess, который уже почти две недели стоит на карантине у берегов Японии. Это первый случай заражения россиян. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

На борту лайнера, который стоит возле портового города Йокогама, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
В ловушке на круизном лайнере: как живут пассажиры Diamond Princess
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Как писали местные СМИ, 7 февраля на судне находились более 3,7 тысячи человек. Коронавирус обнаружили уже у 454 пассажиров лайнера.

Между тем те граждане, анализы которых были отрицательными, уже готовятся к эвакуации. К слову, на круизном лайнере "в ловушке" оказались не только граждане Японии, но и Канады, России, Казахстана, Южной Кореи, Гонконга, Италии и Австралии.

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 70 548 человек. Число скончавшихся - 1 770 , всего удалось вылечить более девяти тысяч человек.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (100)
Теги:
Япония, Эпидемия, Россия, коронавирус



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