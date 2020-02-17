Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди россиян

Гражданка России на данный момент находится на круизном лайнере в Японии. Девушку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess, который уже почти две недели стоит на карантине у берегов Японии. Это первый случай заражения россиян. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

❗В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

🔗https://t.co/Iy5qVNDelZ pic.twitter.com/MDFRoPE4ns — 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 17, 2020

На борту лайнера, который стоит возле портового города Йокогама, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.

Как писали местные СМИ, 7 февраля на судне находились более 3,7 тысячи человек. Коронавирус обнаружили уже у 454 пассажиров лайнера.

Между тем те граждане, анализы которых были отрицательными, уже готовятся к эвакуации. К слову, на круизном лайнере "в ловушке" оказались не только граждане Японии, но и Канады, России, Казахстана, Южной Кореи, Гонконга, Италии и Австралии.

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 70 548 человек. Число скончавшихся - 1 770 , всего удалось вылечить более девяти тысяч человек.