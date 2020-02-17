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Лимузин Дональда Трампа во время гонок NASCAR

Дональд Трамп прокатился на своем лимузине по гоночной трассе — видео

© AP Photo / Alex Brandon
В мире
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Трамп — не первый американский президент, открывший Daytona 500. Ранее гонки открывали его предшественники Джордж Буш-старший и Рональд Рейган.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией принял участие в церемонии открытия знаменитой гонки Daytona 500 ассоциации NASCAR. Об этом сообщает Fox News.

Американский лидер проехал по трассе на тяжелом бронированном лимузине, который называют "Зверь".

Мероприятие прошло в городе Дейтона-Бич (штат Флорида).

Супружеская чета проехала в лимузине четверть круга, после чего Трамп дал старт гонкам фразой "Господа, запустите ваши двигатели!"

Трамп — не первый американский президент, открывший Daytona 500. Ранее гонки открывали его предшественники Джордж Буш-старший, а также Рональд Рейган. Последний, к слову, дал старт гонкам в 1984 году с борта номер один.

Теги:
Флорида, автогонки, США, Дональд Трамп



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