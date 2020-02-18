Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Его "Фонд Земли" также будет заниматься разработкой методов для сохранения и защиты окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Один из самых богатых людей в мире Джефф Безос выделит 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Я выделяю $10 млрд и начну выплачивать гранты этим летом. Земля — единственное, что объединяет нас всех. Давайте защитим ее вместе", — написал миллиардер.

Безос собирается финансировать деятельность различных ученых, экоактивистов и других неправительственных организаций.

Его "Фонд Земли" также будет заниматься разработкой методов для сохранения и защиты окружающей среды.

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Безос призвал к совместной работе большие и маленькие компании, национальные государства, международные организации и обычных людей.

Напомним, Джефф Безос ранее уже делал крупные пожертвования из своего состояния. Так, осенью прошлого года он направил 100 миллионов долларов на помощь бездомным, а в январе передал 690 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.