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Генеральный директор Amazon Джефф Безос

Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

© AP Photo / Ted S. Warren
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200218/13487328/Glava-Amazon-pozhertvuet-10-mlrd-na-borbu-s-izmeneniem-klimata.html

Его "Фонд Земли" также будет заниматься разработкой методов для сохранения и защиты окружающей среды.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Один из самых богатых людей в мире Джефф Безос выделит 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Я выделяю $10 млрд и начну выплачивать гранты этим летом. Земля — единственное, что объединяет нас всех. Давайте защитим ее вместе", — написал миллиардер.

Безос собирается финансировать деятельность различных ученых, экоактивистов и других неправительственных организаций.

Его "Фонд Земли" также будет заниматься разработкой методов для сохранения и защиты окружающей среды.

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Безос призвал к совместной работе большие и маленькие компании, национальные государства, международные организации и обычных людей.

Напомним, Джефф Безос ранее уже делал крупные пожертвования из своего состояния. Так, осенью прошлого года он направил 100 миллионов долларов на помощь бездомным, а в январе передал 690 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Теги:
фонд, Amazon, климат, экология, эколог, США, США



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