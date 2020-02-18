В столице Азербайджана загорелся крупнейший торговый центр — кадры ЧП

На данный момент возгорание удалось локализовать. Пострадали девять человек, один из них — госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Баку в эти минуты горит крупнейший торговый центр "Садарак". Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Местные жители принялись делиться видео с места происшествия.

По имеющимся данным, пламя охватило центр торговых рядов, что затрудняло доступ спасателей к горящему участку. Горели магазины на территории более одной тысячи квадратных метров.

На место пожара незамедлительно выехали силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особых рисков.

К настоящему моменту пожар удалось потушить. Сообщается о девяти пострадавших, один человек был госпитализирован.