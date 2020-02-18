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Тушение пожара в торговом центре, архивное фото

В столице Азербайджана загорелся крупнейший торговый центр — кадры ЧП

Sputnik / Murad Orujov
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200218/13488561/V-stolitse-Azerbaydzhana-gorit-krupneyshiy-torgovyy-tsentr--kadry-ChP.html

На данный момент возгорание удалось локализовать. Пострадали девять человек, один из них — госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Баку в эти минуты горит крупнейший торговый центр "Садарак". Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Местные жители принялись делиться видео с места происшествия.

По имеющимся данным, пламя охватило центр торговых рядов, что затрудняло доступ спасателей к горящему участку. Горели магазины на территории более одной тысячи квадратных метров.

На место пожара незамедлительно выехали силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Службы спасения особых рисков.

К настоящему моменту пожар удалось потушить. Сообщается о девяти пострадавших, один человек был госпитализирован.

Теги:
спасатели, пожар, торговый центр, Азербайджан



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