Керченских подростков сдала подруга, перед которой они хвастались своими "подвигами"

Также стало известно, что по делу проходит еще один человек - некий парень, которого задержали в Курганской области. По данным следствия, он якобы знал о готовящихся нападениях. Пока он проходит свидетелем.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Подростки, готовившие теракт в двух образовательных учреждениях Керчи, поделились своими планами с подругой по переписке. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Девушка проживает в другом регионе России, поэтому общались они только в интернете. Видимо, юноши доверяли ей, потому хвастались своими "подвигами". К примеру, тем, что убивали котов и испытывали на них взрывные устройства.

16-летняя девушка испугалась и рассказала об этом своим родным. Информация дошла до ФСБ.

Ранее были раскрыты личности подростков. Это - 15-летний Данил Аниченко и 17-летний Артем Шенгелия.

ФСБ РФ ФСБ РФ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

Также стало известно, что по делу проходит еще один молодой человек. Его задержали в Курганской области. По данным следствия, он знал о готовящихся нападениях, пока он проходит свидетелем, пишет Telegram-канал Baza.

ФСБ РФ ФСБ РФ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

Что известно о задержанных?

15-летний Данил Аниченко давно находился в поле зрения правоохранителей. Еще в 13-летнем возрасте с юношей проводили профилактическую беседу по поводу нацистских символов, которые он публиковал у себя в соцсетях.

Аниченко состоял в неонацистском интернет-сообществе, в котором ранее состоял 18-летний Владислав Росляков, убивший двадцать человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Кроме того, подросток засветился в чатах, в которых обсуждались подробности создания взрывчатки. Как сообщили в ФСБ, разговоры не помогли.

Как рассказывают знакомые Данила, он был замкнутым и не очень общительным. Также подчеркивается, что подросток мог переживать из-за своего внешнего вида: у него на лице была угревая сыпь.

Мать мальчика - алкоголичка, отец занимается ремонтом авто и следил за сыном. В частности, не давал прогуливать занятия, как пишет Mash.

Второй задержанный — 17-летний Артем Шенгелия. О нем почти ничего пока неизвестно.

Подростки готовили теракты в двух образовательных учреждениях Керчи (Крым). При обыске у них обнаружили самодельные бомбы с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Бомбы они хранили у себя дома.