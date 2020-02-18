В России отменили штрафы за демонстрацию нацистской символики без пропаганды

Документ дополняет принятый ранее закон о снятии запрета на использование нацистской символики в произведениях литературы, искусства и науки. Условие одно: чтобы отсутствовали признаки пропаганды и оправдания нацизма.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому теперь граждане не будут нести административную ответственность за использование нацистской символики.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Есть важное условие: нацистская символика не должна использоваться в качестве пропаганды или оправдания данной идеологии.

Как ранее отметила депутат Елена Ямпольская, законопроект представляет особую важность накануне 75-й годовщины Великой Победы.

"Люди захотят ставить кадры, плакаты, старые фотографии, люди захотят активнее чтить память своих дедов и прадедов. <...> И очень хорошо, что эти благие намерения не будут подпадать под некие наказания", — заявила она.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает демонстрацию нацистской символики в произведениях искусства, литературы и науки. Однако условие все то же: чтобы не было пропаганды и оправдания нацизма.

Закон значительно облегчил демонстрацию исторических картин и фотографий военных лет.