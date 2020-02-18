23:27 18 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск

В России отменили штрафы за демонстрацию нацистской символики без пропаганды

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
Получить короткую ссылку
24 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200218/13494766/V-Rossii-otmenili-shtrafy-za-demonstratsiyu-natsistskoy-simvoliki-bez-propagandy.html

Документ дополняет принятый ранее закон о снятии запрета на использование нацистской символики в произведениях литературы, искусства и науки. Условие одно: чтобы отсутствовали признаки пропаганды и оправдания нацизма.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому теперь граждане не будут нести административную ответственность за использование нацистской символики.

Символы закона и правосудия
fotolia
В Беларуси вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Есть важное условие: нацистская символика не должна использоваться в качестве пропаганды или оправдания данной идеологии.

Как ранее отметила депутат Елена Ямпольская, законопроект представляет особую важность накануне 75-й годовщины Великой Победы.

"Люди захотят ставить кадры, плакаты, старые фотографии, люди захотят активнее чтить память своих дедов и прадедов. <...> И очень хорошо, что эти благие намерения не будут подпадать под некие наказания", — заявила она.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает демонстрацию нацистской символики в произведениях искусства, литературы и науки. Однако условие все то же: чтобы не было пропаганды и оправдания нацизма.

Закон значительно облегчил демонстрацию исторических картин и фотографий военных лет.

Теги:
нацизм, Госдума РФ, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вратарь Легенд России реагирует на сильнейший удар соперников
Историческая игра: чем запомнился "Матч легенд", прошедший в Ташкенте
Матч легенд хоккея на арен Хумо в Ташкенте
Экс-министр МВД РФ не забил два буллита, но звезды хоккея вырвали победу
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться