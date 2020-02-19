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Китайским гражданам запретили въезжать в Россию

© Sputnik / Мигель Кандела
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (105)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200219/13495234/Kitayskim-grazhdanam-zapretili-vezzhat-v-Rossiyu.html

Ограничение на въезд на территорию России не коснется пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты. 

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Уже с полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию для граждан Китая, сообщает RT.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение для обеспечения нераспространения нового коронавируса.

"Прибывающим для работы, учебы, туризма и частными целями, китайским гражданам пока запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ограничение на въезд на территорию России с 20 февраля не коснется пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты. 

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 73 тысяч человек. Число скончавшихся - 1 873, всего удалось вылечить более 12,5 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

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До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (105)
Теги:
Россия, Россия, Китай, Китай, вирус, коронавирус



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