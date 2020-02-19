Китайским гражданам запретили въезжать в Россию

Ограничение на въезд на территорию России не коснется пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Уже с полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию для граждан Китая, сообщает RT.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение для обеспечения нераспространения нового коронавируса.

"Прибывающим для работы, учебы, туризма и частными целями, китайским гражданам пока запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ограничение на въезд на территорию России с 20 февраля не коснется пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 73 тысяч человек. Число скончавшихся - 1 873, всего удалось вылечить более 12,5 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

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До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.