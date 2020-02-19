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Комнатные растения

Комнатные растения улучшают ментальное здоровье - ученые

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200219/13495552/Komnatnye-rasteniya-uluchshayut-mentalnoe-zdorove-uchenye.html

Садоводческая терапия оказывает человеку поддержку в период излечения и поднимает настроение, облегчает боль и снижает уровень стресса.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Доказано: комнатные растения по-настоящему могут лечить человека, сообщает Allure со ссылкой на ученых.

Оказывается, забота о комнатном растении понижает давление, улучшает процессы восстановления организма, облегчает боль, снижает уровень стресса и обеспокоенности и повышает уровень счастья.

"Свое растение найдется для каждого, но нужно отдавать себе отчет в том, сколько заботы вы действительно можете подарить ему", — говорится в информации.

Примечательно, что практика лечения растениями давно используется в США. Например, специалистами Американской ассоциации по садоводческой терапии.

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Публикация от Greenery NYC (@greenerynyc)

Садоводческая терапия основана на идее, что взаимодействие с растениями может вылечить человека. Это может быть выращивание собственного сада или просто комнатных растений.

Исследования показали, что садоводческая терапия оказывает человеку поддержку в период излечения и поднимает настроение. Она позволяет сократить сроки пребывания пациентов в медицинских учреждениях.

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Публикация от Greenery NYC (@greenerynyc)

Учены также сделали вывод, что те, кто больше бывает на природе, живут дольше.

Теги:
лечение, сады, лекарственные растения, растения, растение



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