Комнатные растения улучшают ментальное здоровье - ученые

Садоводческая терапия оказывает человеку поддержку в период излечения и поднимает настроение, облегчает боль и снижает уровень стресса.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Доказано: комнатные растения по-настоящему могут лечить человека, сообщает Allure со ссылкой на ученых.

Оказывается, забота о комнатном растении понижает давление, улучшает процессы восстановления организма, облегчает боль, снижает уровень стресса и обеспокоенности и повышает уровень счастья.

"Свое растение найдется для каждого, но нужно отдавать себе отчет в том, сколько заботы вы действительно можете подарить ему", — говорится в информации.

Примечательно, что практика лечения растениями давно используется в США. Например, специалистами Американской ассоциации по садоводческой терапии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greenery NYC (@greenerynyc) 16 Дек 2019 в 5:21 PST

Садоводческая терапия основана на идее, что взаимодействие с растениями может вылечить человека. Это может быть выращивание собственного сада или просто комнатных растений.

Исследования показали, что садоводческая терапия оказывает человеку поддержку в период излечения и поднимает настроение. Она позволяет сократить сроки пребывания пациентов в медицинских учреждениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greenery NYC (@greenerynyc) 15 Июл 2019 в 9:33 PDT

Учены также сделали вывод, что те, кто больше бывает на природе, живут дольше.