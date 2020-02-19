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Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Ветераны из Таджикистана приедут на парад Победы в Москву

© Sputnik / Михаил Климентьев
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200219/13502903/Veterany-iz-Tadzhikistana-priedut-na-parad-Pobedy-v-Moskvu.html

Три ветерана из трех регионов Таджикистана примут участие в масштабных празднованиях по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Три ветерана Великой Отечественной войны из Таджикистана по приглашению правительства России примут участие в торжествах, посвященных 75-ой годовщине Победы в Москве, сообщает Sputnik Таджикистан.

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Ветераны войны Мирзо Бегматова, Шариф Гафуров приедут в российскую столицу в сопровождении своих сыновей. Ветерану Назару Ашурову будет помогать его внук.

Ранее сообщалось о том, что в параде Победы, который пройдет на Красной площади, примут участие военнослужащие Таджикистана. Еще одна сводная рота Минобороны Таджикистана примет участие в военном параде Победы, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.

Годовщина Великой Победы

В мае исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин пригласил посетить парад в Москве всех лидеров стран СНГ, глав Южной Осетии, Абхазии, а также Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

Генеральная репетиция парада Победы в городах России
© Sputnik / Игорь Руссак
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Свое участие в праздничных мероприятиях уже подтвердили президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков.

Намерен приехать в Москву и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Получил приглашение и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Первый замглавы МИД республики Ильхом Неъматов заявил, что глава государства, вероятнее всего, примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.

Теги:
Великая Отечественная война, Россия, Москва, Парад Победы



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