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Стрельба в Ханау

В немецком городе после стрельбы в кальянных погибли 8 человек

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200220/13503610/V-nemetskom-gorode-posle-strelby-v-kalyannykh-pogibli-8-chelovek.html

Три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро - в заведении в районе Кессельштади.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В немецком городе Ханау произошла стрельба, при которой погибли восемь человек, сообщает Deutsche Welle.

По последним данным, неизвестный или группа неизвестных открыли стрельбу в двух местных кальянных.

"Три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро - в заведении в районе Кессельштади", - говорится в информации.

О мотивах преступников не сообщается. Пока стрелявшие не найдены, полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.

Теги:
Убийство, Германия, Германия, теракт, Происшествие



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