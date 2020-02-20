В немецком городе после стрельбы в кальянных погибли 8 человек

Три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро - в заведении в районе Кессельштади.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В немецком городе Ханау произошла стрельба, при которой погибли восемь человек, сообщает Deutsche Welle.

По последним данным, неизвестный или группа неизвестных открыли стрельбу в двух местных кальянных.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

"Три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро - в заведении в районе Кессельштади", - говорится в информации.

О мотивах преступников не сообщается. Пока стрелявшие не найдены, полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.