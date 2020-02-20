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Павел Дуров

"Управлять стилем жизни": Павел Дуров ищет личного помощника

© CC BY 2.0 / TechCrunch / Pawel Walerjewitsch Durow
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200220/13503698/Upravlyat-stilem-zhizni-Pavel-Durov-ischet-lichnogo-pomoschnika.html

Соискатели должны быть с высоким IQ, свободным владением английским на уровне носителя языка, обладать финансовыми навыками.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Павел Дуров ищет для себя личного помощника, который будет управлять "стилем жизни" российского предпринимателя, об этом сообщается на официальном сайте мессенджера Telegram.

"Ассистент должен будет вести календарь гендиректора, заниматься организацией поездок с бронированием отелей и покупкой билетов", - говорится в публикации.

Из требований, которые выдвигает компания: соискатели должны быть с высоким IQ, свободным владением английским на уровне носителя языка, обладать финансовыми навыками, осмотрительностью, настойчивостью, вниманию к деталям и обязательны отличные умения устного и письменного общения.

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Однако об условиях со стороны самого работодателя никаких подробностей нет.

Напомним, Павел Дуров - российский предприниматель, долларовый миллиардер и создатель социальной сети "ВКонтакте", Telegram.

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Дуров вегетарианец и придерживается либертарианских политических взглядов. В 2014-м покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.

В 2016 и 2017 годах входил в список 200 богатейших бизнесменов России Forbes. В 2018-м журнал оценил его состояние в 1,7 миллиарда долларов.

Теги:
IT-технологии, вакансия, вакансии, работа, Россия, Россия, Павел Дуров



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