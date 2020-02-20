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Информатик Ларри Теслер

Умер информатик, придумавший команды "копи-паст"

© CC BY 2.0 / Yahoo! Blog from Sunnyvale, California, USA / Larry Tesler Smiles at Whisper
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200220/13506496/Umer-informatik-pridumavshiy-komandy-kopi-past.html

Функция "скопировать" и "вставить" впервые была реализована в 1973-1976 гг. во время работы над языком программирования Smalltalk-76 в Xerox Palo Alto Research Center.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций "копировать" и "вставить", скончался, сообщает The Verge.

Американский информатик умер в США в возрасте 74 лет.

"Ларри Теслер был научным сотрудником в Xerox и изобретателем Ctrl+c, Ctrl+v и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", - информирует в Twitter-аккаунте компании Xerox.

Напомним, Ларри Теслер трудился в Xerox PARC, Apple Computer, Amazon.com и Yahoo!.

Он изучал информатику в Стэнфордском университете в 1960 году. Некоторое время работал в лаборатории искусственного интеллекта. 

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С 1973 по 1980 годы он трудился в Xerox PARC, где работал над процессорами Gypsy и Smalltalk.

Функция "скопировать" и "вставить" впервые была реализована в 1973-1976 гг. во время работы над языком программирования Smalltalk-76 в Xerox Palo Alto Research Center. В 1986-м Теслер разработал Object Pascal.

Теги:
ученые, Ученые, программирование, США, США, смерть, компьютер



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