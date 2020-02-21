08:26 21 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск

В России хотят повысить налог на старые автомобили

© Sputnik / Alexander Litvinenko
В мире
Получить короткую ссылку
65 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200221/13513044/V-Rossii-khotyat-povysit-nalog-na-starye-avtomobili.html

Новая мера поможет постепенно переходить на более экологичный вид транспортных средств, ведь старая автомобильная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью людей.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. С 1 января 2021 года Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже, сообщает RT.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении.

По мнению чиновников, новая мера поможет постепенно переходить на более экологичный вид транспортных средств, ведь старая автомобильная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью людей.

В настоящее время транспортный налог установлен на федеральном уровне только в связи с объемом двигателя, исходя из мощности автомобиля. 

Автомобили узбекского производства "сбросят" НДС >>

Напомним, по данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 млн легковых автомобилей класса "Евро-0", первого — 651,5 тыс. машин, второго — 2,6 млн машин, "Евро-3" — 4,8 млн машин.

При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей.

Теги:
экология, налоги, водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Красавицы из Бухары
Новые горизонты и решения — открытие Первого Международного авиационного форума
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Эрдоган: Турция готова начать военную операцию в Идлибе. Это неизбежно
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться