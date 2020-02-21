В России хотят повысить налог на старые автомобили

Новая мера поможет постепенно переходить на более экологичный вид транспортных средств, ведь старая автомобильная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью людей.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. С 1 января 2021 года Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже, сообщает RT.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении.

По мнению чиновников, новая мера поможет постепенно переходить на более экологичный вид транспортных средств, ведь старая автомобильная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью людей.

В настоящее время транспортный налог установлен на федеральном уровне только в связи с объемом двигателя, исходя из мощности автомобиля.

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Напомним, по данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 млн легковых автомобилей класса "Евро-0", первого — 651,5 тыс. машин, второго — 2,6 млн машин, "Евро-3" — 4,8 млн машин.

При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей.