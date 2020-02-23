Овечкин вошел в историю, забросив 700 шайб в НХЛ — кадры триумфа

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В чемпионате НХЛ произошло историческое событие: российский форвард хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин забил 700-ю шайбу.
Юбилейную шайбу спортсмен забросил на 45-й минуте игры против New Jersey Devils.
Таким образом, хоккеист стал восьмым игроком в истории, кому удалось поставить этот рекорд.
Лидером так называемого "Клуба 700" пока является Уэйн Грецки — на его счету 894 шайбы.
Овечкин выступает за Washington Capitals с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли.