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Овечкин вошел в историю, забросив 700 шайб в НХЛ — кадры триумфа

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200223/13527801/Ovechkin-voshel-v-istoriyu-zabrosiv-700-shayb-v-NKhL--kadry-triumfa.html

Российский нападающий официально вошел в так называемый "Клуб 700", в составе которого еще 7 хоккеистов, в разное время выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В чемпионате НХЛ произошло историческое событие: российский форвард хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин забил 700-ю шайбу.

Юбилейную шайбу спортсмен забросил на 45-й минуте игры против New Jersey Devils.

Таким образом, хоккеист стал восьмым игроком в истории, кому удалось поставить этот рекорд.

Лидером так называемого "Клуба 700" пока является Уэйн Грецки — на его счету 894 шайбы.

Овечкин выступает за Washington Capitals с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли.

Теги:
рекорд, спорт, хоккей



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