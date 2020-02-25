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Иранские женщины носят защитные маски, чтобы предотвратить заражение коронавирусом

В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (112)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200225/13533338/V-Afganistane-vyyavili-pervyy-sluchay-zarazheniya-koronavirusom.html

По данным местных властей, вирус мог проникнуть из Ирана. На данный момент, приостановлено наземное и воздушное сообщение между провинцией Герат и граничащим с ней Ираном.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Афганистане, передает местный телеканал 1TV News.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV
REUTERS/Thomas Peter
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В провинции Герат объявлено чрезвычайное положение.

Ранее наличие коронавируса подозревали у трех человек, посетивших иранский город Кум. Между тем в Иране количество зараженных вирусом может составлять 60 человек, число погибших — 12. Впервые иранские врачи сообщили о проникновении в страну коронавируса 19 февраля.

На данный момент, власти Афганистана распорядились приостановить наземное и воздушное сообщение между провинцией Герат и граничащим с ней Ираном.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 77 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 663, всего удалось вылечить более 27 тысяч человек.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (112)
Теги:
Эпидемия, Иран, Афганистан, коронавирус



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