В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

По данным местных властей, вирус мог проникнуть из Ирана. На данный момент, приостановлено наземное и воздушное сообщение между провинцией Герат и граничащим с ней Ираном.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Афганистане, передает местный телеканал 1TV News.

В провинции Герат объявлено чрезвычайное положение.

Ранее наличие коронавируса подозревали у трех человек, посетивших иранский город Кум. Между тем в Иране количество зараженных вирусом может составлять 60 человек, число погибших — 12. Впервые иранские врачи сообщили о проникновении в страну коронавируса 19 февраля.

На данный момент, власти Афганистана распорядились приостановить наземное и воздушное сообщение между провинцией Герат и граничащим с ней Ираном.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 77 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 663, всего удалось вылечить более 27 тысяч человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.