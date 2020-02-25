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Hosni Mubarak

Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

© RIA Novosti.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200225/13538109/Skonchalsya-byvshiy-prezident-Egipta-Khosni-Mubarak.html

Он руководил государством с 1981 вплоть до восстания 2011 года. В течение 30 лет, которые Мубарак находился у власти, страна претерпела немало изменений.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Египетские СМИ сообщили о смерти экс-президента страны Хосни Мубарака.

Политик скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни.

Мубарак пришел к власти в 1981 году и правил Египтом три десятилетия.

После вступления в должность политик ввел в стране чрезвычайное положение, начал борьбу с коррупцией и смягчил отношение власти к деятельности оппозиционных партий.

В 2011 году по Египту прокатились массовые демонстрации. Протестующие требовали отставки Мубарака, отмены режима чрезвычайного положения, повышения уровня жизни, размера минимальных зарплат и других реформ.

В результате президент подал в отставку.

После этого его взяли под стражу по обвинению в коррупции и гибели граждан в беспорядках 2011 года. Год спустя Мубарака приговорили к пожизненному заключению.

В 2017 году его освободили после шести лет заключения.

Остаток жизни экс-президент провел на своей вилле в каирском районе Гелиополис в окружении семьи.

Теги:
смерть, Президент, Египет, Хосни Мубарак



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