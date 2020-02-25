Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Он руководил государством с 1981 вплоть до восстания 2011 года. В течение 30 лет, которые Мубарак находился у власти, страна претерпела немало изменений.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Египетские СМИ сообщили о смерти экс-президента страны Хосни Мубарака.

Политик скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни.

Мубарак пришел к власти в 1981 году и правил Египтом три десятилетия.

Египетийн ерөнхийлөгч асан Хосни Мубарак өнөөдөр 91 насандаа таалал төгслөө. Арабын Бүгд Найрамдах Египет Улсын 4 дэх ерөнхийлөгч юм. Мубарак улс төрд орохоосоо өмнө Египетийн Нисэх Хүчинд офицер байсан бөгөөд 1972 - 1975 онд командлагч нь байв. pic.twitter.com/f2sgmlZNLy — Angie (@AngieMongolia) February 25, 2020

После вступления в должность политик ввел в стране чрезвычайное положение, начал борьбу с коррупцией и смягчил отношение власти к деятельности оппозиционных партий.

В 2011 году по Египту прокатились массовые демонстрации. Протестующие требовали отставки Мубарака, отмены режима чрезвычайного положения, повышения уровня жизни, размера минимальных зарплат и других реформ.

В результате президент подал в отставку.

После этого его взяли под стражу по обвинению в коррупции и гибели граждан в беспорядках 2011 года. Год спустя Мубарака приговорили к пожизненному заключению.

В 2017 году его освободили после шести лет заключения.

حسنی مبارک (محمد حسنی سید المبارک)، رئیس‌جمهوری پیشین مصر، درگذشت. او از نظامیانی بود که سه دهه بر کرسی ریاست‌جمهوری مصر نشست و حکمرانی کرد و پس از اعتراض‌های مردمی مشهور به بهار عربی در سال ۲۰۱۱، از قدرت کنار گذاشته شد. pic.twitter.com/IuIs2umXOo — 🕊‏Amir Ali Allamehzadeh🕊 (@amiraliall) February 25, 2020

Остаток жизни экс-президент провел на своей вилле в каирском районе Гелиополис в окружении семьи.