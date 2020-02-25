00:24 26 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
112-летний японец Ватанабэ Титэцу позирует рядом с наградным знаком как самому старому из ныне живущих мужчин

В Японии умер самый пожилой житель планеты

AFP / Japan Pool/ Jiji Press
В мире
Получить короткую ссылку
10110
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200225/13540290/V-Yaponii-umer-samyy-pozhiloy-zhitel-planety.html

Мужчина вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли буквально за две недели до своей кончины.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Самый пожилой житель планеты японец Ватанабэ Титэцу умер в возрасте 112 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что мужчина скончался буквально спустя две недели после того, как вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье. Когда ему было 20 лет, он переехал на Тайвань. Там он провел 18 лет, после чего вернулся в Японию.

Ранее самым старым жителем планеты считался Масадзо Нонака с острова Хоккайд. Он умер 20 января прошлого года в возрасте 113 лет.

Теги:
рекорд, Япония, мужчина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана прошли занятия по повышению квалификации
"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Прибалтики
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться