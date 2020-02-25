В Японии умер самый пожилой житель планеты

Мужчина вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли буквально за две недели до своей кончины.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Самый пожилой житель планеты японец Ватанабэ Титэцу умер в возрасте 112 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что мужчина скончался буквально спустя две недели после того, как вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, умер. «Совпадение? Не думаю!» (с) pic.twitter.com/jSBagkChsO — Alexandr Bespoldenov (@pr_manager) February 25, 2020

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье. Когда ему было 20 лет, он переехал на Тайвань. Там он провел 18 лет, после чего вернулся в Японию.

Ранее самым старым жителем планеты считался Масадзо Нонака с острова Хоккайд. Он умер 20 января прошлого года в возрасте 113 лет.