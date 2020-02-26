В Москве сотрудники ГИБДД поймали Бэтмена, а точнее его автомобиль

Как отметили пользователи сети, задержанное авто действительно выглядит так, как в вымышленном городе Готэм, но только не стреляет.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Москве сотрудники ГИБДД остановили самодельный "бэтмобиль", который разъезжал по улицам столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Транспортное средство внешне действительно похоже на автомобиль из серии фильмов о Бэтмене.

Как пояснили в ведомстве, машина была изготовлена в частной мастерской, не зарегистрирована и не может быть допущена до участия в дорожном движении.

Кроме того, габариты "бэтмобиля" откровенно не вписываются в ширину дороги, поэтому сотрудники ГИБДД изъяли его и эвакуировали на специальную стоянку.

Водителю супергеройского авто грозит крупный штраф.

"Бэтмобиль" был привезен в Россию из США и осенью 2019 года выставлен на продажу за 55 миллионов рублей.

Что говорилось в описании машины: у автомобиля двигатель V8, позволяющей развить скорость до 100 километров в час, автоматические двери "крыло чайки" и бронированные стекла.