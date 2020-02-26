Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию России состоится 22 апреля

Два близких к Кремлю источника отметили, что этот день объявят выходным. Эту инициативу поддержал и президент РФ Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Владимир Путин одобрил предложение о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас.

Сенатор Клишас предложил России голосовать за поправки к конституции 22 апреля. Путин не ответил, но записал и дважды подчеркнул. pic.twitter.com/HAt1qkUsZ3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 26, 2020

Выбор даты не случайный: 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Ранее Владимир Путин поддержал идею сделать день голосования выходным. Однако российский лидер обратил внимание, что этот выходной потом не должен быть "вычтен" из других государственных праздников.

Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе во время обращения к Федеральному собранию.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.