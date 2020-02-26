22:19 26 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
Конституция Российской Федерации.

Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию России состоится 22 апреля

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200226/13546991/Vseobschee-golosovanie-po-popravkam-v-Konstitutsiyu-Rossii-sostoitsya-22-aprelya.html

Два близких к Кремлю источника отметили, что этот день объявят выходным. Эту инициативу поддержал и президент РФ Владимир Путин.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Владимир Путин одобрил предложение о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас.

Выбор даты не случайный: 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

© Sputnik / Павел Лисицын
Владимир Путин предложил изменить Конституцию РФ - главное

Ранее Владимир Путин поддержал идею сделать день голосования выходным. Однако российский лидер обратил внимание, что этот выходной потом не должен быть "вычтен" из других государственных праздников.

Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе во время обращения к Федеральному собранию.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Теги:
Владимир Путин, конституция, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана прошли занятия по повышению квалификации
"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента
Грузинские журналистки напали на Сергея Лаврова в Женеве
"Вы больные, девочки!": Лавров осадил напавших на него журналисток из Грузии
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться