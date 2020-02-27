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Концепция костюма от коронавируса

Модное решение: в Китае представили дизайн костюма для защиты от коронавируса

Dezeen
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (125)
28 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200227/13554108/Modnoe-reshenie-v-Kitae-predstavili-dizayn-kostyuma-dlya-zaschity-ot-koronavirusa.html

Пока это только концепция, который китайский архитектор Сунь Дайонг надеется реализовать вместе с инженерами. Дизайнером он готов работать бесплатно.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Архитектор из Китая Сунь Дайонг разработал дизайн костюма, который защитит от заражения коронавирусом, пишет издание Deezen.

Костюму дали название "Be a Bat Man" ("Будь человеком-летучей мышью"). Оно не случайно: с одной стороны, дизайнер обращался к образу Бэтмена как супергероя, раздвигающего границы человеческих возможностей.

С другой стороны, летучие мыши считаются одной из потенциальных причин начала эпидемии.

Концепция состоит в следующем: две карбоновые опоры в форме крыльев надеваются как рюкзак, а между ними натягивается пленка (которая напоминает мембрану крыла летучей мыши).

Предполагается, что капсула устройства сможет нагреваться и вырабатывать ультрафиолетовое излучение, убивая микробы окружающей среды.

Пока это лишь концепция. Автор разработки ищет единомышленников и инвесторов для реализации идеи.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 770. Первое место по смертности занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Иран и Италия.

Китайский коронавирус - обновленная информация
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Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (125)
Теги:
мода, дизайнер, коронавирус



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