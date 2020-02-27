Экс-глава французской разведки будет вести программу на RT

77-летний Ален Жюйе возглавлял службу экономической разведки Франции в 2002-2003 годах. В 2009 году был назначен старшим сотрудником по вопросам экономической разведки при премьер-министре.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.

Об этом сообщила главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Bientôt sur RT France, LA SOURCE avec Alain Juillet pic.twitter.com/JySZ8X46bj — RT France (@RTenfrancais) February 21, 2020

Журналист также добавила, что данная новость вызвала неоднозначную реакцию среди французских политиков, в то время, как интернет-пользователи идею поддержали.

"RT France — возмутители спокойствия! Нас ждет хорошее шоу", — написал один пользователей.

"Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом", — отметил еще один пользователь.

"Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?", — именно так, по словам Симоньян, отреагировал один из французских политиков.

Отмечается, что программа La Source ("Источник"), ведущим которой стал бывший глава французской разведки, будет выходить два раза в месяц.

В ней будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности и экономической разведки.

Первый выпуск выйдет в марте.