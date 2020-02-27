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Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе

Экс-глава французской разведки будет вести программу на RT

© AFP 2018 / ROMAIN LAFABREGUE
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200227/13555576/Eks-glava-frantsuzskoy-razvedki-budet-vesti-programmu-na-RT.html

77-летний Ален Жюйе возглавлял службу экономической разведки Франции в 2002-2003 годах. В 2009 году был назначен старшим сотрудником по вопросам экономической разведки при премьер-министре.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.

Об этом сообщила главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналист также добавила, что данная новость вызвала неоднозначную реакцию среди французских политиков, в то время, как интернет-пользователи идею поддержали.

"RT France — возмутители спокойствия! Нас ждет хорошее шоу", — написал один пользователей.

"Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом", — отметил еще один пользователь.

"Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?", — именно так, по словам Симоньян, отреагировал один из французских политиков.

Отмечается, что программа La Source ("Источник"), ведущим которой стал бывший глава французской разведки, будет выходить два раза в месяц.

В ней будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности и экономической разведки.

Первый выпуск выйдет в марте.

Теги:
разведка, Франция, RT



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