Экс-глава французской разведки будет вести программу на RT

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Об этом сообщила главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Bientôt sur RT France, LA SOURCE avec Alain Juillet pic.twitter.com/JySZ8X46bj— RT France (@RTenfrancais) February 21, 2020
Журналист также добавила, что данная новость вызвала неоднозначную реакцию среди французских политиков, в то время, как интернет-пользователи идею поддержали.
"RT France — возмутители спокойствия! Нас ждет хорошее шоу", — написал один пользователей.
"Чтобы заставить молчать всех русофобов, RT France нанимает человека с неоспоримым опытом", — отметил еще один пользователь.
"Бывший глава разведки переходит на прокремлевское СМИ. Как это называется?", — именно так, по словам Симоньян, отреагировал один из французских политиков.
Отмечается, что программа La Source ("Источник"), ведущим которой стал бывший глава французской разведки, будет выходить два раза в месяц.
В ней будут подниматься вопросы дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности и экономической разведки.
Первый выпуск выйдет в марте.