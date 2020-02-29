ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "максимально высокого"

Вместе с тем исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что сейчас данные по COVID-19 не позволяют предположить, что коронавирус можно считать пандемией.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директорf ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска влияния COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне", - заявил он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter организации.

Вместе с тем исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что сейчас данные по COVID-19 не позволяют предположить, что коронавирус можно считать пандемией. Он отметил, что термин "пандемия" можно применять, когда любой человек в мире будет подвержен вирусу.

"Китай ясно показал, что это не обязательно естественный исход происходящего. Если мы будем действовать быстро, если мы будем делать то, что должны делать, это (пандемия) не станет историей происходящего", - отметил Райан.

Власти Китая 31 декабря 2019 года ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Напомним, сегодня национальный авиаперевозчик заявил о том, что с 1 марта прерывает авиасообщение с Сеулом. Такие меры предприняты в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее.

Также авиаперевозчик проинформировал о том, что все, кто сегодня вылетает из Сеула рейсом HY514, будут в обязательном порядке отправлены в пункт временного размещения. Uzbekistan Airways просит не встречать пассажиров этого рейса в аэропорту.