СМИ: турецкие военные сбили в Идлибе два сирийских самолета

Сообщается, что пилотам удалось катапультироваться, никто из них не пострадал. При этом модель сбитых самолетов не уточняется.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Как передают СМИ, пилоты успели катапультироваться. Никто из них не пострадал.

Командование армии САР сегодня объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. Кроме того, уточнялось, что любые самолеты, которые будут замечено в этом регионе, будут считаться Сирией враждебными и будут сбиты.

Позднее стало известно, что в небе над городом Саракеб был сбит беспилотник ВВС Турции.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе.

В ночь на 28 февраля Турция начала наносить удары по позициям сирийской армии. Это стало ответом Анкары за обстрел сирийскими войсками турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия.

В результате той атаки погибли 33 военнослужащих, еще 32 были ранены.

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.