Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Отмена платы снизит загруженность автодорог и принесет каждому местному домохозяйству около 100 евро в год.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Люксембург стал первой и, пока, единственной страной, в которой общественный транспорт стал абсолютно бесплатным, сообщает MSN News.

"С 29 февраля, впервые в мире, общественный транспорт стал бесплатным на территории целой страны", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, отмена платы снизит загруженность автодорог и принесет каждому местному домохозяйству около 100 евро в год.

Примечательно, что до этого в Люксембурге только 32% поездок люди совершали на работу на автобусе и лишь 19% - на поезде.

Впервые за три года в Ташкенте подорожает проезд >>

Напомним, что ежедневно в Люксембург на работу приезжает огромное количество людей из Бельгии, Франции и Германии.

Кстати, в Ташкенте цены на метро и автобусы в столице выросли на 16,7% еще летом 2019 года.

Жители Ташкента платят за единоразовый проезд 1 400 сумов. Ранее цена составляла 1 200 сумов.