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Общественный транспорт Люксембурга

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

© AFP 2018 / JOHN THYS
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200302/13576283/Lyuksemburg-stal-pervoy-stranoy-s-besplatnym-obschestvennym-transportom.html

Отмена платы снизит загруженность автодорог и принесет каждому местному домохозяйству около 100 евро в год.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Люксембург стал первой и, пока, единственной страной, в которой общественный транспорт стал абсолютно бесплатным, сообщает MSN News.

"С 29 февраля, впервые в мире, общественный транспорт стал бесплатным на территории целой страны", - говорится в сообщении.

По подсчетам экспертов, отмена платы снизит загруженность автодорог и принесет каждому местному домохозяйству около 100 евро в год.

Примечательно, что до этого в Люксембурге только 32% поездок люди совершали на работу на автобусе и лишь 19% - на поезде.

Впервые за три года в Ташкенте подорожает проезд >>

Напомним, что ежедневно в Люксембург на работу приезжает огромное количество людей из Бельгии, Франции и Германии.

Кстати, в Ташкенте цены на метро и автобусы в столице выросли на 16,7% еще летом 2019 года. 

Жители Ташкента платят за единоразовый проезд 1 400 сумов. Ранее цена составляла 1 200 сумов.

Теги:
Поезд, автобусы, автобус, Метро, метро, цены, общественный транспорт, Люксембург, Люксембург



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