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Слабовидящий избиратель бюллетень со шрифтом Брайля на избирательном участке

Опубликованы предварительные итоги парламентских выборов в Таджикистане

Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200302/13581725/Opublikovany-predvaritelnye-itogi-parlamentskikh-vyborov-v-Tadzhikistane.html

Большинство голосов избирателей получила Народно-Демократическая партия республики. Явка избирателей составила 86,4%.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В Таджикистане подвели первые итоги парламентских выборов, которые прошли в республике накануне.

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Большинство голосов избирателей (50,4%) получила Народно-Демократическая партия республики (НДПТ).

Остальные голоса распределились так:

  • Партия экономических реформ - 16,6%;

  • Аграрная партия - 16,5%;

  • Социалистическая партия - 5,15%;

  • Социал-Демократическая партия - 0,32%;

  • Демократическая партия - 5,1%;

  • Коммунистическая партия - 3,11 %.

Таким образом, в парламент не прошли кандидаты от Коммунистической партии и Социал-Демократической (партии должны были преодолеть барьер в 5%).

Всего на выборах были зарегистрированы 241 кандидата - 65 по партийным спискам и еще 176 в одномандатных округах.

Явка избирателей составила 86,4% (4,9 миллиона человек).

Как оценили прошедшие выборы наблюдатели?

Глава миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполкома организации Сергей Лебедев отметил позитивный дух предвыборной кампании.

Председатель Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов
© Международный пресс-клуб.
Иноятов возглавит зарубежную делегацию наблюдателей на выборах в Таджикистане

По его словам, соперники не прибегали к "грязному пиару" и не искали друг на друга компромат.

Генсек ШОС Нурлан Аккошкаров, в свою очередь, подчеркнул стремление таджикских властей обеспечить максимально открытые, прозрачные и демократичные выборы.

Наблюдатель из Узбекистана Абдукодир Тошкулов обратил внимание на активность, которую продемонстрировало население Таджикистана.

Как устроен парламент Таджикистана?

Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) состоит из 63 депутатов: 22 из них избираются по партийному списку, а остальные 41 - по одномандатному.

В верхнюю палату парламента (Маджлиси милли) входят 33 депутата, 25 из которых избираются тайным голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов, а восемь - лично назначает президент Таджикистана.

Выборы в верхнюю палату парламента состоятся 27 марта.

Теги:
выборы, Парламент, Таджикистан



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