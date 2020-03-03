Анализ на коронавирус у Папы Римского оказался отрицательным

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Анализ папы Римского Франциска на коронавирус оказался отрицательным, несмотря на сообщения СМИ, сообщает итальянское издание II Messaggero.

1 марта стало известно, что анализ проб на вирус COVID-19 дал положительный результат. Однако точного подтверждения данной информации не было.

Ранее сообщалось, что Папа отказался от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания.

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Кроме того, ходили слухи, что вместе с ним заболели коронавирусом два человека из его ближайшего окружения. Однако позднее в службе печати Ватикана назвали данную информацию "фейком".

Италия стала одним из центров распространения коронавируса после Китая и Южной Кореи. Сообщается, что на данный момент число зараженных в республике превысило 1000 человек, 29 умерли.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 89 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 044. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 42 тысячи человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.