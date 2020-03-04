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Стало известно, кто менее всего подвержен заражению коронавирусом

© Sputnik / Мигель Кандела
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (153)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200304/13590749/Stalo-izvestno-kto-menee-vsego-podverzhen-zarazheniyu-koronavirusom.html

Ученые предупреждают, что любая вирусная инфекция крайне опасна для пожилых людей, поскольку иммунная система с возрастом ослабевает.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Наконец, стало известно о том, кто менее всего подвержен заражению коронавирусом. Как оказалось - несовершеннолетние, пишет RT.

"На возрастные категории от нуля до десяти лет и от десяти до 19 приходится по одному проценту случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно данным ученых, все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей, поскольку иммунная система с возрастом ослабевает.

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Согласно статистике, подавляющее количество заболевших (87%) относится к возрастной группе от 30 до 79 лет. Уточняется, что чаще всего больные коронавирусом умирают от обострения болезни на фоне хронических болезней.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 90 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 127, вылечившихся - более 48 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 64 страны.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (153)
Теги:
пожилые люди, дети, Эпидемия, вирус, коронавирус



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