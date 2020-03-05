Коронавирусное приветствие: участники встречи ОПЕК поздоровались ногами

Ранее в Германии произошел аналогичный забавный инцидент: во время переговоров глава МВД Хорст Зеехофер отказался пожимать руку Ангеле Меркель из-за страха заразиться коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо показал министру энергетики России Александру Новаку и другим членам российской делегации, как нужно правильно здороваться в период вспышки эпидемии коронавируса.

Забавный момент произошел на съезде комитета ОПЕК+. Видео опубликовал в Twitter секретариат организации.

Участники встречи поздоровались, соприкоснувшись ступнями. Чем не замена традиционному рукопожатию.

Делегаты шутку оценили, однако о зарождении новой традиции вряд ли приходится говорить.

Позднее Новак и Баркиндо все же пожали друг другу руки, что видно на протокольных фотографиях с заседания, опубликованных чуть позже в том же микроблоге.

In preparation for the 18th #JMMC meeting, #HEBarkindo received HE Alexander Novak, Minister of Energy of the Russian federation and HE Timipre Sylva, Minister of state Petroleum resources of Nigeria at the Secretariat. pic.twitter.com/OIPJQ2s8wP — OPEC (@OPECSecretariat) March 4, 2020

​Ранее с нежеланием поздороваться рукопожатием столкнулась канцлер Германии Ангела Меркель.

Дело в том, что глава МВД Хорст Зеехофер публично объявил, что временно не будет никому пожимать руку из-за страха заразиться коронавирусом, поэтому когда Меркель протянула ему руку, тот отказался.

Дело в том, что ранее глава МВД Хорст Зеехофер публично объявил, что временно не будет никому пожимать руку из-за страха заразиться коронавирусом.

Все присутствующие засмеялись, включая саму Меркель.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 95 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.