10:04 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск

Коронавирусное приветствие: участники встречи ОПЕК поздоровались ногами

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (160)
29 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200305/13600432/Koronavirusnoe-privetstvie-uchastniki-vstrechi-OPEK-pozdorovalis-nogami.html

Ранее в Германии произошел аналогичный забавный инцидент: во время переговоров глава МВД Хорст Зеехофер отказался пожимать руку Ангеле Меркель из-за страха заразиться коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо показал министру энергетики России Александру Новаку и другим членам российской делегации, как нужно правильно здороваться в период вспышки эпидемии коронавируса.

Забавный момент произошел на съезде комитета ОПЕК+. Видео опубликовал в Twitter секретариат организации.

Участники встречи поздоровались, соприкоснувшись ступнями. Чем не замена традиционному рукопожатию.

Делегаты шутку оценили, однако о зарождении новой традиции вряд ли приходится говорить.

Позднее Новак и Баркиндо все же пожали друг другу руки, что видно на протокольных фотографиях с заседания, опубликованных чуть позже в том же микроблоге.

​Ранее с нежеланием поздороваться рукопожатием столкнулась канцлер Германии Ангела Меркель. 

Mit gutem Beispiel voran: Seehofer verweigert Merkel wegen dem Coronavirus den Handschlag
YouTube / WELT netzreporterin - Antje Lorenz
В Германии министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса — видео

Дело в том, что глава МВД Хорст Зеехофер публично объявил, что временно не будет никому пожимать руку из-за страха заразиться коронавирусом, поэтому когда Меркель протянула ему руку, тот отказался.

Дело в том, что ранее глава МВД Хорст Зеехофер публично объявил, что временно не будет никому пожимать руку из-за страха заразиться коронавирусом.

Все присутствующие засмеялись, включая саму Меркель.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 95 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Китайский коронавирус: как распознать и уберечься

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (160)
Теги:
ОПЕК, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Торнадо в американском Теннесси: разрушенные мосты и здания - видео
Торнадо в американском Теннесси: разрушенные мосты и здания - видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться