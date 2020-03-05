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В Ростове задержали уроженца Афганистана, вербовавшего людей для терактов

ЦОС ФСБ РФ
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200305/13608750/V-Rostove-zaderzhali-urozhentsa-Afganistana-verbovavshego-lyudey-dlya-teraktov.html

Вместе с вербовщиком задержали других членов международной террористической организации. Они должны были быть готовы совершить в любой момент теракт.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Ростове-на-Дону задержали членов международной террористической организации во главе с вербовщиком из Афганистана.

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В Твери ФСБ разоблачила ячейку террористов из Центральной Азии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ.

По данным ФСБ, лидер ячейки, гражданин Афганистана, вместе с сообщниками вербовал жителей Ростовской области в ряды международных террористических структур, которые действовали на территории афгано-пакистанской зоны.

Террористы были арестованы в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Темерник.

Ранее лидеру ячейки был закрыт въезд в Россию, однако вербовщик сменил фамилию и имя, после чего под видом беженца прибыл в Ростов-на-Дону. Там он начал свою вербовочную деятельность.

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В частности, террорист формировал группу исламистов, которая была бы готова в любой момент "по указанию зарубежных эмиссаров" совершить теракт как на территории РФ, так и за ее пределами.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Твери сотрудники ФСБ разоблачили ячейку террористов из Центральной Азии, которые занимались "ресурсной поддержкой" боевиков. 

Теги:
Террористы, Афганистан, Ростов



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