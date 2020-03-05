"Проговорили три часа": Песков о встрече Путина и Эрдогана

Турецкий лидер Тайип Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным утром 5 марта. Переговоры все еще продолжаются.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган общались в формате тет-а-тет в течение трех часов.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Гунеев Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом

Встреча лидеров двух стран началась в Кремле в 14.06. Сначала Путин и Эрдоган поговорили вдвоем, затем к ним присоединились делегации.

Центральной темой переговоров стало обострение ситуации в сирийском Идлибе.

Перед началом переговоров Путин отметил, что сложившуюся ситуацию необходимо "проговорить", чтобы предотвратить ее повторение и чтобы это не сказывалось негативно на российско-турецких отношениях, которыми стороны дорожат.

Эрдоган позицию поддержал и со своей стороны выразил уверенность в том, что итоги переговоров облегчат ситуацию в Идлибе.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как 27 февраля боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск.

Сирийская армия открыла ответный огонь, в результате чего погибли в том числе 33 турецких военнослужащих.

В Минобороны РФ, в свою очередь, обратили внимание на то, что турецкие военные, которые подверглись обстрелу, не должны были там находиться.

* - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран