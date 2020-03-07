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В России зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

© Sputnik / Илья Питалев
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (174)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200307/13618208/V-Rossii-zaregistrirovano-chetyre-novykh-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom.html

Болезнь у двоих из пациентов протекает без выраженных симптомов. Известно, что все четверо граждан в последние недели прибыли из Италии.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции информировал, что в РФ зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Три заболевших находятся в Липецке и один - в Петербурге. 

"За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них двое без выраженных симптомов", - говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, все заразившиеся граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

© AFP 2018 / Banaras Khan
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Напомним, Узбекистан также тщательно следит за нераспространением вируса внутри страны. Предпринимаются меры безопасности. Так, накануне стало известно, что по согласованию с итальянской стороной перенесены на более поздние сроки более 20 визитов в Италию делегаций министерств и ведомств Узбекистана, хокимиятов Самаркандской и Кашкадарьинской областей.

Также в этой связи с 1 марта Узбекистан временно прекратил авиасообщение с Ираном, Афганистаном, Италией и Южной Кореей. Ранее полеты отменились в Китай.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (174)
Теги:
заболевания, Россия, Италия, коронавирус



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