17:51 08 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Третейский суд в Гааге

Адвокат: суд по делу о крушении МН17 может занять до полугода

AP Photo / Mike Corder
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200308/13621747/Advokat-sud-po-delu-o-krushenii-MN17-mozhet-zanyat-do-polugoda.html

Судебные слушания в Гааге по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing могут затянуться до осени. Первые заседания начнутся с 9 марта.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Суд в Гааге по делу о крушении Малайзийского Boeing может затянуться до осени. Об этом РИА Новости заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

"Официально объявлено расписание судебных заседаний, они запланированы на март, июнь и даже на осень. Безусловно, это будет долгий процесс — там сложное обвинение и большой объем материалов", — пояснила Кутьина.

По ее словам, на процессе будут присутствовать только юристы, сами фигуранты не заявлены.

Суд в Нидерландах приступит к рассмотрению дела 9 марта. Обвинения предъявлены четырем подозреваемым. Одного из них — Пулатова Олега Юлдашевича, будет защищать международная группа защиты, состоящая из двух голландских адвокатов и одного российского.

В Сети появились новые документы по делу о крушении MH17
YouTube / Sputnik на русском
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение причастность России
Как ранее сообщала сторона защиты, юристы намерены рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом презумпции невиновности.

Ранее было объявлено, что судебный процесс состоится несмотря на сложную международную ситуацию в связи с распространением коронавируса.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, которые могли сбить лайнер. Те в свою очередь отрицают причастность к этой трагедии.

Российская сторона в ходе расследования авиакатастрофы неоднократно указывала на необъективный и однобокий подход к делу. Кроме того, МИД РФ заявил о том, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на участников процесса.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве
Ришод Собиров поздравляет женщин с праздником 8 марта
Звезды спорта – настоящим красавицам: чемпионы поздравляют женщин с 8 марта
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться