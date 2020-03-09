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Число заболевших коронавирусом в России выросло до 17

© Sputnik / Илья Питалев
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (178)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200309/13624958/Chislo-zabolevshikh-koronavirusom-v-Rossii-vyroslo-do-17.html

Многие из заболевших вирусом COVID-19 уже выздоровели и были выписаны из больницы. Власти РФ скептически относятся к "коронавирусной" панике.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Общее число зарегистрированных в РФ случаев заражения коронавирусом достигло 17.

© Sputnik / Илья Питалев
В России зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

По одному заболевшему выявили в Московской, Калининградской и Белгородской областях — все эти граждане недавно вернулись из Италии. Сейчас они находятся в инфекционных боксах.

Еще двое — граждане Китая, у которых диагностировали коронавирус в конце февраля. Оба выздоровели и были выписаны из больницы 12 февраля.

Заболевание также выявили у 11 россиян, побывавших недавно в Италии. Одного жителя Москвы выписали 7 марта.

Последний заболевший — гражданин Италии, который учится в медицинском университете Санкт-Петербурга по обмену.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess. Больных отправили на лечение в Казань.

Они также выздоровели и были выписаны из больницы 8 марта.

Что о коронавирусе думают власти России?

Cитуация с коронавирусом активно обсуждается властями РФ. Так, известно, что на днях состоялось заседание правительства РФ, на котором президент Владимир Путин заявил, что не считает эпидемию настолько опасной, как о ней говорят.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Живите спокойно! Коронавирус не намного страшнее обычного гриппа — Рошаль

По словам российского лидера, информация о неблагополучной ситуации в стране, — это не что иное, как намеренные "вбросы" из-за границы, которые призваны посеять панику среди местных жителей.

Аналогичное мнение высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее мнению, это — "абсолютно раздутая история".

Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом находится под контролем благодаря слаженным и вовремя принятым мерам.

К слову, недавно известный российский хирург Леонид Рошаль призвал не поддаваться панике, поскольку коронавирус — не намного страшнее гриппа, от которого, по его словам, умирает гораздо больше людей.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 109 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 816, вылечившихся - более 62 тысяч.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Китайский коронавирус: как распознать и уберечься

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (178)
Теги:
здоровье, Россия, коронавирус



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