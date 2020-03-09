18:10 09 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Сбор винограда

В итальянской деревне у жителей из кранов вместо воды потекло вино

© Sputnik / Тарас Литвиненко
В мире
Получить короткую ссылку
55 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200309/13628095/V-italyanskoy-derevne-u-zhiteley-vmesto-vody-iz-kranov-poteklo-vino.html

Как позднее выяснилось, это произошло из-за поломки в трубопроводе. Итальянцы бурно отреагировали на произошедшее: кто-то забеспокоился, а кто-то, наоборот, обрадовался с криками "мечты сбываются".

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья произошел казус, достойный комедийных фильмов.

В домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.

Как позднее стало известно, это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, которая расположена неподалеку.

Вино из погребов просочилось в трубы из-за более высокого давления по сравнению с водой.

Местные власти извинились за произошедший инцидент и заверили жителей деревни, что утечка вина никак не отразится на их здоровье.

Коммунальные службы проблему быстро устранили, однако пользователи соцсетей до сих пор активно обсуждают произошедшее. Некоторые были озадачены тем фактом, что такая неполадка произошла. А кто-то отнесся более позитивно, отметив, что "мечты сбываются".

Нашлись даже те, кто вспомнил чудесное превращение Христом воды в вино, напомнив, что после этого стоит ждать дальнейшего чуда с рыбой и хлебом.

Теги:
вино, вода, Италия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кот по кличке Виктор и его хозяин Михаил Галин на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске.
Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве
Белорусской волейболистке сделали предложение прямо на площадке
Матч для волейболистки из Беларуси обернулся предложением руки и сердца
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться