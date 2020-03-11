В Таджикистане отменили Навруз

Ранее власти Узбекистана также пересмотрели график нескольких десятков выездных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Таджикистане в 2020 году отменили празднование Навруза из-за коронавируса, информирует РИА Новости.

"В Таджикистане из-за COVID-19 в дни празднования Навруза (21-23 марта) не будет ни массовых гуляний населения в парках, ни спортивных мероприятий, ни театрализованных представлений", - говорится в сообщении.

Тем не менее в аппарате главы государства сообщили, что встреча Навруза на республиканском уровне с участием президента Эмомали Рахмона запланирована 22 марта в Худжанде.

Также в Душанбе решением мэра столицы Рустама Эмомали отменен масштабный Праздник плова.

Отменят ли в Узбекистане Навруз из-за коронавируса — ответ Минздрава >>

"Данные меры приняты на правительственном уровне для профилактики нераспространения коронавируса в Таджикистане", - объяснили в штабе.

Пока в Таджикистане случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано.

Ранее власти Узбекистана пересмотрели график нескольких десятков выездных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, перенесены Ташкентский инвестфорум и Международный юридический форум.

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса >>

А вот что касается отмены торжеств по случаю праздника Навруз, то пока на национальном уровне этот вопрос не обсуждался. Так как в республике не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19, то сейчас ограничиваются только международные и заграничные мероприятия.