Казахстан трясет: под Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

По словам ученых, около южной столицы республики каждый день происходят незначительные подземные толчки, однако в ближайшие 5-7 лет в стране скорее всего случится разрушительное землетрясение.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщает МЧС республики.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

За последний месяц это уже второй раз, когда республику трясет: в прошлую пятницу землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Восточно-Казахстанской области.

Между тем местные сейсмологи утверждают: это лишь временное "затишье перед бурей". По данным специалистов, в Алматы в ближайшие пять-семь лет возможно разрушительное землетрясение.

По словам доктора физико-математических наук Аллы Садыковой, южная столица Казахстана находится в очень высокосейсмичной зоне.

И с последнего разрушительного землетрясения (Верненского) прошло уже более 100 лет. Все это говорит о том, что период затишья в ближайшее время должен завершиться.