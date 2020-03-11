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Работа сейсмографа

Казахстан трясет: под Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

Matt Katzenberger
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200311/13646063/Kazakhstan-tryaset-pod-Alma-Atoy-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-45-balla.html

По словам ученых, около южной столицы республики каждый день происходят незначительные подземные толчки, однако в ближайшие 5-7 лет в стране скорее всего случится разрушительное землетрясение.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщает МЧС республики.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Российской Академии Наук (РАН), доктор физико-математических наук Алексей Завьялов
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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За последний месяц это уже второй раз, когда республику трясет: в прошлую пятницу землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Восточно-Казахстанской области.

Между тем местные сейсмологи утверждают: это лишь временное "затишье перед бурей". По данным специалистов, в Алматы в ближайшие пять-семь лет возможно разрушительное землетрясение.

По словам доктора физико-математических наук Аллы Садыковой, южная столица Казахстана находится в очень высокосейсмичной зоне.

И с последнего разрушительного землетрясения (Верненского) прошло уже более 100 лет. Все это говорит о том, что период затишья в ближайшее время должен завершиться.

Теги:
землетрясение, Алма-Ата, Казахстан



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