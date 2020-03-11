Совет Федерации РФ одобрил поправки к Конституции — главное

Поправки касаются государственной политики, полномочий органов государственной власти и требований к сотрудникам.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Совет Федерации РФ одобрил закон о поправках в Конституцию, судьбу которых решат граждане страны на общероссийском голосовании 22 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Илья Питалев Заседание Совета Федерации РФ

Ключевая поправка позволит российскому лидеру Владимиру Путину после обновления Конституции повторно баллотироваться на должность президента.

Документ поддержали 160 сенаторов, один проголосовал против, еще трое воздержались.

© Sputnik / Илья Питалев Заседание Совета Федерации РФ

Теперь закон должен быть одобрен региональными парламентами и подписан президентом. После этого свое заключение должен дать Конституционный суд.

Накануне в Госдуме РФ состоялось пленарное заседание, на котором депутаты обсудили поправки и выступили со своими инициативами. В частности, депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила убрать ограничение на число президентских сроков.

На заседание также прибыл Владимир Путин. Он высказался против предложения Терешковой, отметив, что в мощном и трудноуязвимом государстве должна быть сменяемость власти, которая "нужна для динамики развития страны".

По его словам, выборы не должны быть безальтернативными.

Поправки в Конституцию и голосование

В январе Путин предложил внести поправки в Конституцию во время обращения к Федеральному собранию.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Этот день объявлен выходным.

Формулировка вопроса, выносимая на голосование, устанавливается указом президента.