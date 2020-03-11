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Эксперт: Олимпиаду-2020, которая находится по угрозой, можно перенести в РФ

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200311/13649482/Ekspert-Olimpiadu-2020-kotoraya-nakhoditsya-po-ugrozoy-mozhno-perenesti-v-RF.html

Соревнования должны пройти в конце июля, однако их могут перенести на неопределенный срок или вовсе отменить из-за угрозы распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В случае переноса или отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, соревнования нужно проводить на территории России, в Сочи, заявил Sputnik Таджикистан член исполкома AIBA и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Олимпиада из-за ситуации с распространением коронавируса может быть перенесена на год или два. Столицей Игр 2020 года был выбран город Токио.

"Любой срыв соревнований — это большой провал. Если страна не может провести Игры, я до этого предлагал, можно провести Олимпиаду в России, организовать в Сочи. Площадки есть, летних Игр у нас в стране не было уже 40 лет", — сказал Кремлев.

По его словам, на сегодняшний день, Россия — единственная страна в мире, которая способна провести такое масштабное мероприятие, как Олимпиада.

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"МОК бы не попал на эти финансовые проблемы, которые будут сейчас, если решат переносить ОИ. Можно провести в России, убрать политические амбиции. Я уверен, Россия проведет Олимпиаду даже лучше чем Токио", - добавил он.

Между тем член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что организаторы Олимпийских игр должны до конца мая проверить, находится ли ситуация с коронавирусом под контролем.

Также Паунд отдельно подчеркнул, что перенос Игр в другую страну маловероятен, поскольку "в мире мало мест, где можно было бы за короткое время подготовить все к проведению Олимпиады".

Теги:
Таджикистан, Сочи, Россия, Олимпийские игры в Токио, Токио



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