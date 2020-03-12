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Харви Вайнштейн

Правосудие по-американски: Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200312/13652592/Pravosudie-po-amerikanski-Kharvi-Vaynshteyna-prigovorili-k-23-godam-tyurmy.html

Позже стало известно, что сразу после оглашения приговора Вайнштейна госпитализировали в клинику Нью-Йорка. Ему стало плохо.

ТАШКЕНТ, 12  мар - Sputnik. Самая масштабная история с судом над голливудским продюсером Харви Вайнштейном наконец закончилась: мужчину приговорили к 23 годам заключения, пишет New York Times. 

"Судья смягчил наказание в силу возраста продюсера (67 лет) и не стал давать ему пожизненное", - говорится в сообщении.

Он был обвинен в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании третьей степени.

Продюсер Харви Вайнштейн в суде отрицает свою вину >>

Позже стало известно, что сразу после оглашения приговора Вайнштейна госпитализировали в клинику Нью-Йорка. Ему стало плохо.

История Харви Вайштейна началась 25 мая 2018 года, когда он сам пришел в полицейский участок в Нью-Йорке. С тех пор более 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди тех, кто заявлял о преступлениях, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джаад, Ума Турман.

В Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании арестовали Вайнштейна >>

Также было организовано движение #MeToo, которое стало популярно во всем мире.

Теги:
Изнасилование, судья, суд, Суд, США, США



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