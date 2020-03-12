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Первый зараженный коронавирусом в Монголии оказался гражданином Франции

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (205)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200312/13656678/Pervyy-zarazhennyy-koronavirusom-v-Mongolii-okazalsya-grazhdaninom-Frantsii.html

Он прилетел в Улан-Батор 2 марта и отказался от рекомендаций Минздрава остаться в больнице. Вместе этого мужчина отправился в гостиницу, побывал в офисе, затем посетил Восточно-Гобийский аймак, где французская компания добывает уран в Монголии.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Некоторые СМИ утверждали, что первый пациент с неутешительным диагнозом COVID-19 - это гражданин Монголии, вернувшийся из Франции. Однако, как удалось выяснить Sputnik Узбекистан, заболевшим оказался житель Франции, прибывший в Улан-Батор уже с SARS-CoV-2 в крови.

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Нужно отметить, что он прилетел в Улан-Батор из Москвы 2 марта и отказался от рекомендаций Минздрава остаться в больнице. Вместе этого гражданин Франции отправился в гостиницу, побывал в офисе, затем посетил Восточно-Гобийский аймак, где французская компания добывает уран в Монголии.

Результат анализа оказался положительным, в тяжелом состоянии француза доставили в центральную больницу. Сейчас он находится под наблюдением Гендиректора Центра исследования инфекционных заболеваний. Врачи борются за его жизнь.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (205)
Теги:
Франция, Монголия, коронавирус



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