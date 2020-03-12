Пытаясь спастись от пандемии, иранцы массово употребляют смертельный спирт

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Массовые отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в нескольких провинциях ИРИ. Иранцы в страхе перед коронавирусом активно взялись за употребление алкоголя. Общее число отравившихся по всей стране исчисляется уже сотнями, умерших - более 60 человек.

Об этом сообщает Sputnik Персия.

"Возникло ошибочное понимание, что употребление чистого медицинского спирта продезинфицирует внутренние органы (жкт) и спасет человека от заражения COVID-19," - рассказал доктор Shahin Shadnia, глава токсикологического отделения больницы Loghman Hakim Hospital в Тегеране.

Однако, как подчеркивает собеседник, в исследованиях Всемирной организации здравоохранения и других авторитетных источников, нет никаких свидетельств того, что употребление алкоголя эффективно для профилактики коронавируса.

Главная опасность состоит в том, что не все спирты являются этиловыми. Это может быть метил или метанол, а они токсичны. Потребление метанола, например, может вызвать ухудшение зрения, вплоть до полной слепоты, сопровождаемой поражением головного мозга, нарушением сознания и судорогами и может привести к смерти, если не начать срочное лечение.

Существует еще один вид спирта, который называется техническим. Он есть на рынке и состоит из различных веществ: этиловый спирт, метанол, изопропиловый и другие виды спирта и отличается от спирта для медицинского применения. В него добавляется скипидар желтого цвета, чтобы отличать его от других спиртов. К сожалению, этот технический спирт используют для чистки рук, хотя в нем нет чистящего свойства.

Опираясь на публикации уже проведенных по всему миру исследований, можно рекомендовать для профилактики коронавирусной инфекции тщательное мытье рук с мылом и водой в течение более 20 секунд. При отсутствии доступа к воде можно дезинфицировать руки рекомендованными спиртосодержащими моющими средствами. Но этот способ дезинфекции все же вторичен, т. е. он не настолько эффективен, как мытье рук.

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Вирус сохраняется в течение определенного периода времени на руках и поверхности кожи, поэтому, если вы следите за чистотой рук, соблюдаете правила личной гигиены, не касаетесь руками лица, глаз, носа или рта, не выходите из дома без необходимости, то основываясь на публикациях в надежных источниках, можно утверждать, что вы сможете избежать заражения коронавирусом, утверждает специалист.