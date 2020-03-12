Ученые обнаружили планету, на которой идут дожди из жидкого металла

Также на экзопланете существуют "светлая" и "темная" стороны. Температура на одной стороне примерно на тысячу градусов выше, чем на другой.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Ученые из Университета Женевы обнаружили экзопланету, на которой идут дожди из расплавленного железа.

Об этом говорится на сайте Европейской южной обсерватории.

Планета WASP-76b находится на расстоянии около 640 световых лет от Земли. Она непригодна для жизни из-за экстремальных условий.

Во-первых, планета всегда повернута к своей звезде одной и той же стороной. Из-за этого температура части ее поверхности поднимается до 3000 градусов Цельсия.

Из-за этого молекулы начинают делиться на атомы, а металл на поверхности испаряется.

Также на планете дуют сильные ветра, которые переносят эти испарения на "темную сторону". Там металл охлаждается и выпадает в виде осадков.

К слову, на ночной стороне температура достигает 1500 градусов Цельсия.