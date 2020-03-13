У главы МВД Австралии обнаружен коронавирус

Утром мужчина проснулся с температурой и больным горлом, после чего сразу же обратился в больницу, где ему поставили диагноз.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон госпитализирован с коронавирусом, сообщается в Twitter.

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - написал министр.

Также сегодня стало известно, что у супруги канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи подтвержден коронавирус.

Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.

Коронавирус подтвержден у жены канадского премьера >>

Напомним, вчера стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Они находились в Австралии и почувствовали себя простудившимися. Чтобы все сделать правильно, они проверились на коронавирус, и результат оказался положительным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.