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Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон

У главы МВД Австралии обнаружен коронавирус

© AFP 2018 / SEAN DAVEY
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (211)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200313/13662133/U-glavi-MVD-Avstralii-obnaruzhen-koronavirus.html

Утром мужчина проснулся с температурой и больным горлом, после чего сразу же обратился в больницу, где ему поставили диагноз.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон госпитализирован с коронавирусом, сообщается в Twitter.

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - написал министр.

Также сегодня стало известно, что у супруги канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи подтвержден коронавирус.

Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.

Коронавирус подтвержден у жены канадского премьера >>

Напомним, вчера стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Они находились в Австралии и почувствовали себя простудившимися. Чтобы все сделать правильно, они проверились на коронавирус, и результат оказался положительным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (211)
Теги:
Карантин, здоровье, вирус, Австралия, коронавирус



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