У главы МВД Австралии обнаружен коронавирус

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон госпитализирован с коронавирусом, сообщается в Twitter.
"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", - написал министр.
Также сегодня стало известно, что у супруги канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи подтвержден коронавирус.
Симптомов заболевания у самого Трюдо нет. Болезнь его жены протекает в мягкой форме.
Коронавирус подтвержден у жены канадского премьера >>
Напомним, вчера стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Они находились в Австралии и почувствовали себя простудившимися. Чтобы все сделать правильно, они проверились на коронавирус, и результат оказался положительным.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.